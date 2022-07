Better Call Saul 6B: gli sceneggiatori commentano quanto accaduto nella première

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 6 di Better Call Saul è tornata sugli schermi con i nuovi episodi e nella première c’è stato spazio per un’uscita di scena.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

La prima puntata inedita si apre con una scena in cui una scarpa viene portata a riva sulla spiaggia, dove si vedono delle orme che conducono alla macchina di Howard. La storia è poi ripresa da dove si era interrotta: Jimmy (Bob Odenkirk) e Kim (Rhea Seehorn) stanno guardando il corpo senza vita di Howard (Patrick Fabian) mentre Lalo (Tony Dalton) punta una pistola contro di loro. Jimmy giura di non aver mai cercato di incastrare Lalo, ma lui gli consegna le chiavi della macchina e ordina di guidare fino a un indirizzo dove prenderà la pistola presente nel portaoggetti, andrà alla porta che gli ha indicato e sparerà all’uomo che aprirà, chiedendo inoltre una foto della vittima che, come scoprono presto i fan, è Gus (Giancarlo Esposito).

Jimmy inizia a negoziare dichiarando che mandare Kim sarebbe più semplice perché l’obiettivo del piano aprirebbe con meno dubbi. Lalo, dopo alcune discussioni, accetta e concede alla donna un’ora per completare la missione. Dopo che Kim si allontana, Lalo lega Jimmy e spiega che Nacho e Gus hanno cercato di ucciderlo, assassinando delle persone a cui tiene. Il protagonista dichiara di non saperne nulla e rimane poi legato e imbavagliato.

Kim guida fino alla casa di Gus dove viene però sorpresa da Mike (Jonathan Banks) a cui spiega cosa è successo, prima che l’uomo si allontani per andare da Jimmy lasciandola con il criminale e due persone a proteggerli.

Lalo, tuttavia, sta aspettando poco distante e non viene notato da Mike. Kim spiega poi a Gus che Lalo aveva cercato di inviare lui a ucciderlo, ma che gli hanno fatto poi cambiare idea.

La situazione si complica ulteriormente quando Gus se ne va dalla casa, Mike e i suoi uomini arrivano da Jimmy, e Lalo uccide le guardie di Gus e realizza un video per Don Eladio per mostrargli come sia stato costruito un laboratorio per produrre metanfetamina a sua insaputa. Lalo spara quindi a Gus, protetto però da un giubbotto antiproiettile, e si fa mostrare gli spazi dove sta compiendo le sue azioni illegali. Gus, prima che Lalo gli spari, chiede di poter registrare un messaggio rivolgendosi a Don Eladio e ai Salamanca, guadagnando il tempo necessario all’intervento di un’altra persona. Durante un blackout temporaneo, Gus afferra la pistola di Lalo e vengono sparati dei colpi d’arma da fuoco. Quando si riaccendono le luci si scopre che Lalo è ferito mortalmente e muore ridendo. Gus è tuttavia ferito e chiama Lyle di Los Pollos Hermanos dichiarando di avere un’emergenza in famiglia che gli impedisce di andare a lavorare.

Jimmy e Kim ri riuniscono e Mike porta via il corpo di Howard, decidendo che metteranno della cocaina nella sua macchina e faranno sembrare la sua morte un suicidio. Mike ordina inoltre a Jimmy e Kim di dire che l’amico era passato da casa loro quella sera e sembrava in preda a sostanze stupefacenti, mentendo così alle autorità.

Mike, invece, torna nel laboratorio dove è stata scavata una fossa, per liberarsi dei cadaveri di Lalo e Howard.

La puntata era stata presentata in anteprima oltre tre settimane fa al Tribeca Film Festival e Dalton aveva avuto modo di spiegare:

Peter Gould e Vince Gilligan mi avevano chiamato per dire cosa sarebbe accaduto ancora prima dell’inizio delle riprese. Hanno detto che questo era il mio ultimo episodio.

Gordon Smith, sceneggiatore della serie, ha poi commentato l’inquadratura che mostra Mike mentre guarda la fossa dove ha posizionato Lalo e Howard:

Lui è un professionista. Non penso si senta bene per tutto questo, di sicuro non per quanto accaduto a Howard. Non so se sia dispiaciuto per la morte di Lalo. Penso che lo possa rispettare. Lalo è uno degli unici personaggi che abbiamo visto possa tenergli testa.

Smith ha inoltre sottolineato che Mike ha un suo codice morale e che non ama uccidere i “civili”. Gould ha inoltre aggiunto:

Mike si sente sporco, è entrato volontariamente in questo mondo. Gus non lo ha ricattato o ha minacciato la sua famiglia per farlo lavorare per lui. Ha scelto questa vita e non penso si senta terribile. Che spreco. Sta guardando questi uomini affascinanti, alti e giovani.

Fonte: Deadline