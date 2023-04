In occasione dello speciale 90 Years of Laughter + Love in onore del novantesimo compleanno dell’iconica Carol Burnett, Bob Odenkirk ha svelato che i piani iniziali di Vince Gilligan per il personaggio da lei interpretato in Better Call Saul erano di farla morire. Odenkirk ha spiegato che solo il suo intervento e le sue minacce hanno scongiurato il peggio:

Riscrissero completamente la scena come chiesi io, e non come l’aveva scritta il tuo cosiddetto “amico”, il produttore esecutivo di Better Call Saul, Vince Gilligan! C’è una cosa che devi sapere: Vince voleva che il mio personaggio di uccidesse in quella scena. Guardalo come scuote la testa! Le sue parole esatte furono: ‘Saul finisce per uccidere Carol Burnett’. E se ricordo bene, non disse ‘Uccidi il personaggio di Carol’, disse proprio ‘Uccidi Carol Burnett’! Ma io mi rifiutai e gli dissi che me ne sarei andato. Carol, ero disposto a mettere a rischio la mia carriera e a non lavorare mai più in questo posto! Non volevo che i bambini che guardavano il nostro show – e spero che ce ne fossero tanti! – mi vedessero per strada e dicessero: ‘Mamma, quello è l’uomo che ha ucciso Carol Burnett’. È tutto quello che volevo dire. io sono il tuo vero amico, Vince no. E un’altra cosa, io e Vince, e tutti quelli del nostro show, pensiamo che tu sia la più grande.

Burnett si è unita alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul nei panni di Mario, la madre di un tassista con cui Saul (Bob Odenkirk) sviluppa un rapporto complicato nel tentativo di organizzare una truffa. Gilligan aveva rivelato l’anno scorso che era stata presa in considerazione l’idea di uccidere Marion, ma solo oggi apprendiamo il reale motivo per cui ciò non è accaduto, anche se raccontato nel contesto di un divertente omaggio televisivo all’attrice.

Carol Burnett sarà prossimamente nel cast della serie di Apple TV+ “Palm Royale” insieme a Laura Dern, Kristen Wiig e Allison Janney.

Trovate tutte le informazioni e le recensioni di Better Call Saul nella nostra scheda.

fonte: EW

I film e le serie imperdibili