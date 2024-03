Big Little Lies 3 si farà. Tutti i membri del cast desideravano una terza stagione, ma c’è una persona in particolare che la voleva più di tutti: la figlia di Nicole Kidman.

Racconta l’attrice a Elle che sua figlia Sunday Rose ha particolarmente insistito per un ritorno dopo aver finito di guardare la seconda stagione. E aveva anche delle critiche…

È mia figlia quella che ha guardato entrambe le stagioni e ha detto: “Okay, non c’è proprio da discuterne, deve esserci una terza.” Poi mi ha detto: “Celeste non sta affrontando bene la situazione nella seconda stagione. Cosa sta facendo? Riesco a capire in parte il punto di vista di Mary Louise.”