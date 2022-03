è stato mostrato al festival della TV Series Mania a Lille, in Francia, in anticipo rispetto alla sua uscita prevista il

Il creatore dello show, Michael Hirst (Vikings), è stato intervistato da Variety e ha ammesso che si tratta del lavoro migliore della sua vita, parlando del personaggio ha detto:

É probabilmente vero che non dovresti mai incontrare i tuoi eroi; ne ho incontrati un paio dei miei e non è andata particolarmente bene. Ma quello che voglio di più è che la gente ami questo Billy.

Michael Wright, il presidente di Epix, mi ha permesso di narrare una storia che volevo raccontare, cosa che non accade molto spesso. Questo show dice alla gente: “Pensi di conoscere Billy the Kid perché hai sentito il suo nome”. Pensi che sia un tipo un po’ rude, un pistolero e un assassino. Ma tutto quello che sto per dirti è che era l’esatto opposto.

Parlando della violenza dello show poi, Hirst ha ammesso che è il lavoro di cui più va orgoglioso, e che ha cercato di rendere giustizia a tutti gli aspetti del personaggio:

È stata un po’ una scommessa, perché ti dicono: ‘Ok, si tratta di Billy the Kid, quindi ci saranno subito delle sparatorie.’ Mostreremo le sparatorie, ovviamente, ma da dove ha iniziato e chi è in realtà? Lo sapevi che aveva una bella voce? Cantava e suonava il violino e si identificava con i messicani perché anche lui era un immigrato. Sebbene ogni episodio sia pieno di scontri, non sembra mai correre. Ha un bel ritmo, che ti porta avanti con lui. Probabilmente sono più orgoglioso di questa serie, che di qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Lo show racconterà la storia del giovane pistolero morto all’età di soli 21 anni, e diventato un’icona. I protagonisti saranno Tom Blyth (The Gilded Age) e Daniel Webber (Escape from Pretoria). La prima stagione sarà composta da otto episodi della durata di un’ora che racconteranno la storia di Billy the Kid (Blyth), ovvero William H. Bonney, dalle sue umili origini irlandesi al ruolo avuto nella Lincol County War e oltre. Webber interpreterà invece il famoso fuorilegge Jesse Evans, leader della gang Seven Rivers.

Fonte: Variety