La serie animata Blue Eye Samurai ha ottenuto l’approvazione di George R.R. Martin, il creatore di Game of Thrones.

Lo scrittore, sul suo blog, ha infatti svelato di aver visto le puntate presenti su Netflix:

Non so quasi da dove iniziare per parlare di questo show. Non appena abbiamo iniziato a vederlo, non siamo riusciti a fermarci. Abbiamo fatto il binge watching dell’intera serie in tre sere e ho già voglia della seconda stagione.

Martin ha quindi aggiunto:

In questo periodo stanno facendo delle cose fantastiche con l’animazione, come hanno dimostrato serie come Love, Death and Robots… E lo dico essendo stato un ragazzino che è stato svezzato con i film classici della Disney… E nonostante tutto questo, Blue Eye Samurai ha l’arte più meravigliosa che io abbia mai visto. Anche la storia è incredibile. Ambientata in Giappone durante il periodo Edo, è violenta, viscerale (e più che un po’ perversa in alcuni momenti), con fantastiche sequenze di azione e un insieme di personaggi ben sviluppati, pittoreschi, complessi e reali. Eroi con difetti, villain che sono qualcosa in più rispetto a cartoni animati (anche se lo sono, essendo disegnati).