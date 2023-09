Netflix ha pubblicato il poster ufficiale di Blue Eye Samurai, confermando anche la data d’uscita della serie animata.

Il poster, che potete vedere qui sotto, conferma l’uscita della serie tv scritta da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) e Amber Noizumi per il 3 novembre. Il trailer ufficiale dello show verrà invece mostrato settimana prossima, durante l’evento Drop 01.

Blue Eye Samurai sarà tra i titoli al centro dell’evento DROP 01 della prossima settimana, in cui ci saranno anche Scott Pilgrim Takes Off, Sonic Prime Chapter 3, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, Pluto, Masters of the Universe: Revolution e molti altri.

Netflix ha collaborato con Konami, Sonic the Hedgehog/Sega, Wildbrain, Ubisoft, UCP, a division of Universal Studio Group, Studio M2, Mattel, Capcom, Crystal Dynamics e Legendary.

Fonte: Twitter

