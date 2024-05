Il team creativo al lavoro sulla serie animata Bluey ha svelato che arriverà prossimamente una miniserie con al centro alcuni personaggi secondari.

Kate O’Conner della BBC, durante il podcast Gotta Be Done, ha infatti spiegato:

Ci sarà una miniserie su Bluey che arriverà sugli schermi. Penso sia stata annunciata, ma ve lo confermo.

Il progetto seguirà alcuni personaggi appartenenti al mondo di Bluey che abitualmente non sono al centro della trama, come gli amici di Bluey e Bingo.

Nella miniserie potrebbe esserci spazio anche per altre presenze apparse nelle puntate in precedenza.

Gli episodi, di breve durata (1-3 minuti) dovrebbero essere circa 20 e debutteranno a luglio su Disney+ e Disney Jr.

Lo show che ha debuttato nel 2018 è uno dei più popolari tra i giovani spettatori e le loro famiglie.

Bluey è stata creata e scritta da Joe Brumm e racconta la storia della cagnolina Bluey che vive con la madre, il padre e la sorellina Bingo. La protagonista usa la sua energia per giocare e si ritrova alle prese con situazioni inaspettate ed esilaranti, coinvolgendo la famiglia e l’intero quartiere nel suo mondo all’insegna del divertimento.

