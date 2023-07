BBC ha condiviso le prime foto della serie Boiling Point, lo show sequel del film con star Stephen Graham.

La storia riprenderà dopo otto mesi dal momento in cui Andy Jones (Stephen Graham) ha avuto un attacco di cuore. Carly (Vinette Robinson) sta cercando di far ottenere la fama al nuovo ristorante insieme al suo team. Gli episodi li mostreranno alle prese con il tentativo di mantenere a galla l’attività nonostante la crisi con cui deve fare i conti il settore. I clienti affamati e i problemi finanziari rendono però complicato al team trovare un modo per gestire la propria vita e al tempo stesso creare del cibo di qualità tutti i giorni.

Le prime foto condivise dall’emittente britannica mostrano i personaggi al centro della trama:

La serie sarà composta da quattro episodi della durata di 60 minuti. James Cummings ha scritto le puntate. Philip Barantini ha invece diretto i primi due episodi, mentre Mounia Akl gli altri due.

Nel team della produzione si cono anche Stephen Graham, Philip Barantini, Hester Ruoff, Bart Ruspoli, Hannah Walters, Samantha Beddoe e Rebecca Ferguson.

Che ne pensate delle prime foto della serie Boiling Point?

Fonte: SpoilerTV