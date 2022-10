Boris 4: la trama e le foto dei primi due episodi!

Andata in onda su Fox, poi disponibile su Disney Plus

Oggi e domani Boris 4 è protagonista della Festa del Cinema di Roma, in attesa del lancio della serie il 26 ottobre con tutti e otto gli episodi disponibili su Disney+.

Oggi la stampa e gli accreditati hanno potuto assistere ai primi due episodi, che invece il pubblico vedrà in anteprima domani sera, lunedì 24 ottobre, quando il cast introdurrà la proiezione sia presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium che all’Auditorium Conciliazione.

Nell’attesa, sono stati diffusi dettagli e immagini di queste prime due puntate, intitolate rispettivamente “Gli ultimi saranno i primi” e “Cana maledetta.

Andiamo con ordine!

BORIS 4, EPISODIO 1 – Gli ultimi saranno i primi

Stanis ha in mente un nuovo progetto: Vita di Gesù. Nelle vesti di protagonista e produttore, affida la scrittura ai tre sceneggiatori: ne esce fuori un’impepata di cozze in salsa biblica. L’idea viene presa in considerazione da Allison, la Responsabile di una potente Piattaforma. Ma per farsi finanziare il progetto servono sceneggiature approvate e un rigido codice comportamentale sul set. Stanis e Lopez, fiduciosi, hanno già riunito tutta la troupe de Gli occhi del cuore; eccetto Alessandro…

BORIS 4, EPISODIO 2 – Cana Maledetta

Le rigide politiche della Piattaforma in merito ai comportamenti da tenere sul set colgono impreparata la nostra troupe. La chiassosa presenza delle comparse calabresi non aiuta di certo a distendere l’atmosfera, tanto meno René e Stanis che vogliono fare fuori a tutti i costi Corinna. Come se non bastasse, per l’approvazione finale del progetto, bisogna trovare il modo di inserire una teen story nella Vita di Gesù. Algoritmo docet! Riuscirà René a farsi approvare le puntate dalla Piattaforma?

BORIS 4: LA TRAMA DELLA SERIE

Boris. Sono passati dieci anni e tutto è cambiato. La morente tv generalista – con i suoi medici buoni e le paternali contro la droga – è ancora più morente e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una Piattaforma globale. La serie che René deve girare stavolta è Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle. Che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production). Stanis l’ha fondata con Corinna, che da qualche anno è anche sua moglie. La scrittura di Vita di Gesù è stata affidata ai soliti tre sceneggiatori. Coproduttore e organizzatore è Lopez, che, in pensione dalla Rete, si è reinventato produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità). L’occasione da non lasciarsi sfuggire è che la Piattaforma europea più importante sta seriamente prendendo in considerazione il progetto ma, prima del via libera definitivo, serve l’approvazione delle sceneggiature (il “lock”) da parte dell’Algoritmo. Tutto sembra procedere bene ma cosa comporterà lavorare sotto questo nuovo padrone? René saprà approfittare della nuova occasione per girare una serie finalmente di qualità ma soprattutto i nostri sapranno adattarsi al mondo che è cambiato così rapidamente?

