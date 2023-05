Il mondo di Harry Bosch, il personaggio creato da Michael Connelly, sembra destinato a rimanere a lungo sugli schermi televisivi: Jamie Hector sarà il protagonista di uno spinoff, mentre Amazon Freevee ha annunciato il rinnovo della serie sequel Legacy per una seconda stagione.

Lauren Anderson, a capo degli show originali della piattaforma di streaming gratuita di Amazon, ha dichiarato:

La storia di Harry Bosch si è evoluta nel corso degli anni e il suo percorso non è ancora finito. Questo rinnovo di Bosch: Legacy è una testimonianza di quanto il mondo costruito da Michael Connelly abbia il potere di resistere nel tempo. Non vediamo l’ora di dare al fandom di Bosch il prossimo capitolo della storia di questi amati personaggi.

Connelly ha sottolineato:

Che dono e che gioia è poter immergerci ancora una volta in questi personaggi e far avanzare ulteriormente le loro storie. Dieci anni fa abbiamo iniziato questo viaggio fantastico, collaborando con Prime Video e ora Amazon Freevee, e non potrei essere più felice con quello che abbiamo fatto e faremo.

Freevee ha inoltre annunciato che nel cast della seconda stagione ci saranno David Denman nel ruolo di Kurt Dockweiler, Patrick Brennan che sarà David Foster, Rafael Cabrera nei panni di Vince Harrick, Bruce Davison nel ruolo di James Rafferty, Jessica Camacho che sarà Jade Quinn, e Guy Wilson nei panni del detective Kevin Long.

La serie ha come protagonista Titus Welliver nel ruolo di Harry Bosch, un ex detective della omicidi che è diventato investigatore privato. Tra i personaggi principali ci sono anche l’avvocato Honey “Money” Chandler (Mimi Rogers) che fa fatica a mantenere la sua fede nel sistema giudiziario dopo essere sopravvissuta a un tentato omicidio, e Maddie Bosch (Madison Lintz) mentre scopre le possibilità e le sfide rappresentate dall’essere una recluta che lavora nelle strade di Los Angeles.

Nel cast ci sono anche Jamie Hector, Stephen A. Chang, Denise Sanchez, David Moses, Cynthia Kaye McWilliams, Scott Klace, Gregory Scott Cummins, Troy Evans, Jacqueline Pinol, Jacqueline Obradors, DaJuan Johnson, e David Marciano.

Connelly, Tom Bernardo ed Eric Overmyer hanno creato la serie e ne sono produttori esecutivi in collaborazione con Welliver, Henrik Bastin e Pieter Jan Brugge.

Jamie Hector, inoltre, sarà il protagonista del nuovo spinoff di Bosch dedicato al detective Jerry Edgard. Al centro della trama ci sarà il personaggio mentre affronta una missione sotto copertura per conto dell’FBI a Little Haiti, Miami.

A febbraio erano emeerse le prime notizie sul progetto, ora confermato.

In fase di sviluppo dovrebbe esserci anche uno show su Renne Ballard, detective che deve occuparsi della sezione cold case della polizia di Los Angeles. Il ruolo non è ancora stato affidato a un’attrice. La serie dovrebbe mostrare l’impegno dell’agente anche nel dare credibilità al dipartimento e fare giustizia nella comunità. Renee, che ha avuto Bosch come mentore, affronta le situazioni a modo suo, risolvendo i casi in modo non convenzionale mentre cerca di superare gli ostacoli rappresentati dall’essere una donna in un mondo ancora dominato dagli uomini. Connelly sarà produttore dello show insieme a Michael Alaimo, Kendall Sherwood, Henrik Bastin, Melissa Aoute e Jasmine Russ.

Che ne pensate del rinnovo di Bosch: Legacy per la stagione 3 e della conferma di Jamie Hector come star dello spinoff?

Fonte: Variety, TVLine