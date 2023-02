Amazon Studios ha annunciato che sono in fase di sviluppo due nuovi spinoff della serie Bosch, tratta dai romanzi di Michael Connelly, di cui sono stati diffusi i primi dettagli.

Uno dei progetti ha come protagonista il detective Jerry Edgar, coinvolto in una missione sotto copertura per conto dell’FBI a Little Haiti, Miami. In città sarà costretto a trovare un equilibrio tra la sua nuova vita e il mondo criminale della città, il tutto mentre viene inseguito da un passato misterioso.

Jamie Hector sembra stia completando le trattative per riprendere il ruolo avuto nello show originale.

Il secondo progetto avrà invece come protagonista la detective Renee Ballard, che riceve il compito di occuparsi dei casi irrisolti tra le fila della polizia di Los Angeles, cercando inoltre di portare credibilità al dipartimento e giustizia alla comunità. Avendo imparato da Harry Bosch, Renee a le cose a modo suo e risolve casi in modi inconvenzionali mentre affronta le politiche legate a essere una donna in ascesa tra le fila della polizia.

Michael Connelly è coinvolto come produttore esecutivo di entrambi gli spinoff della serie con protagonista Titus Welliver.

Che ne pensate dei due potenziali spinoff di Bosch? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline