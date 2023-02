Brandon Routh apparirà in veste di guest star nella serie Quantum Leap con il ruolo del Comandante Alexander Augustine.

Il personaggio, ovvero il padre di Addison, apparirà nella puntata intitolata SOS che sarà ambientata nel 1989 e andrà in onda sugli schermi americani il 27 febbraio su NBC.

Routh ha dichiarato:

Essendo cresciuto guardando Quantum Leap, è stato un onore interpretare un personaggio così importante nella vita di Addison. Ray Lee e Caitlin See sono un duo fantastico e ho amato far parte del team di Quantum Leap. Essendo cresciuto in Iowa, è stato inoltre eccitante girare a bordo dell’USS Iowa!

Nella puntata si potrà vedere Addison riuscire a chiudere delle questioni lasciate in sospeso con il padre in modi diversi. Raymond Lee aveva anticipato:

Si tratta di una grandiosa dinamica perché sono direttamente sotto il suo comando per l’intero episodio.

La puntata, inoltre, è stata girata con uno stile molto cinematografico e utilizzando anche molti droni e creando scene di battaglia.

Brandon, recentemente, ha recitato nell’Arrowverse con la parte di The Atom, e in show come The Rookie, Black-ish, Chuck, One Life to Live.

Ecco alcune foto dell’episodio:

