Le aspettative dei fan dihanno avuto un impatto sul cast della serie, come ha rivelatoparlando del successo ottenuto dal progetto prodotto da Shonda Rhimes.

L’interprete di Lady Danbury, intervistata da Digital Spy, ha raccontato:

Penso si sarebbe sciocchi a non sentire la pressione perché è la natura di ogni offerta creativa. Quando realizzi una seconda stagione c’è sempre quella pressione.

Adjoa ha però ammesso che l’impatto delle aspettative dei fan non è del tutto negativo:

Penso che la pressione sia anche preparazione e si tratti di una sfida. E la sfida è positiva. Quindi si è in una situazione simile a ‘Pensavate che quella fosse buona? Aspettate a vedere questa’. C’è quella specie di qualità positiva nella situazione e si capisce in ciò che si è coinvolti in modo da poter avere le idee chiare e metterti all’opera.

Adjoa ha sottolineato:

Si può andare più a fondo, si può essere più coraggiosi, ci si può sentire più sicuri di quello che si sta facendo. Penso che sia fantastico avere questa possibilità e poter fare passi in avanti.

La seconda stagione di Bridgerton arriverà sugli schermi di Netflix il 25 marzo 2022 e sarà tratta dal romanzo di Julia Quinn intitolato Il Visconte che mi amava, con protagonista il visconte Anthony Bridgerton, interpretato dall’attore Jonathan Bailey. La prima stagione ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo, tanto da convincere Netflix a rinnovare la serie per una seconda, una terza e una quarta stagione e uno spin-off sulla regina Charlotte (i libri in cui è scandita la saga sono otto) e a ottenere ben 12 nomination agli Emmy

Nel cast dei nuovi episodi sono stati confermati Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Rupert Evans (Edmund Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Ruby Barker (Marina Thompson), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Ruby Stokes (Francesca Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Bessie Carter (Prudence Featherington), Harriet Cains (Philipa Featherington), Polly Walker (Lady Portia Featherington), Ben Miller (Lord Featherington), Sabrina Bartlett (Siena Rosso), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Kathryn Drysdale (Madame Genevieve Delacroix) e Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Adjoa Andoh sulla seconda stagione di Bridgerton? Lasciate un commento!

Fonte: Digital Spy