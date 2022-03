ha svelato qualche retroscena delle riprese dellenelladiL’interprete del Visconte Anthony sarà il protagonista assoluto dei nuovi episodi in arrivo il 25 marzo in streaming su Netflix, mostrando il fratello di Daphne alla ricerca del grande amore.

Bailey, intervistato da RadioTimes, ha raccontato che nella produzione, come avvenuto in precedenza, è stato coinvolto un coordinatore d’intimità:

Penso sia fantastico come l’intero settore abbia fatto dei passi in avanti, anche in un solo anno. Ci sono nuovi trucchi, dei piccoli cuscini, ed è fantastico quello che puoi fare con un pallone da pallavolo mezzo gonfio.

Jonathan ha proseguito:

Se ci sono due persone che stanno girando una scena di sesso, la regola è che devono avere tre barriere che le separano e ci sono certi atti in cui un pallone mezzo sgonfio può permettere del movimento senza che ci sia un collegamento fisico. In realtà è piuttosto stupido e abbiamo sul set dei momenti esilaranti, ma lo rende meno imbarazzante.

Simone Ashley, interprete di Kate Sharma, ha parlato delle scene di sesso aggiungendo:

Non mi stavo preoccupando per quei momenti. Sono sempre stata sicura della mia sessualità e del mio corpo. Come molte teenager, ci sono stati degli anni in cui ero insicura e mi facevo tanti problemi su me stessa, ma ho imparato realmente a divertirmi, apprezzare me stessa e volermi più bene. Sono inoltre sicura che posso parlare apertamente se non mi sento a mio agio con qualcosa sul set.

Il nuovo arrivo nel cast ha ribadito:

Eravamo in un ambiente davvero sicuro e abbiamo lavorato con un incredibile coordinatore d’intimità che ci ha incoraggiato a rappresentare cosa voglia dire per un personaggio femminile provare piacere. Per noi è qualcosa di importante da vedere, perché non è qualcosa che non accade.

