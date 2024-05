La terza stagione di Bridgerton vedrà come coppia protagonista quella composta da Penelope (Nicola Coughlan) e Colin (Luke Newton).

Proprio Newton ha raccontato in un’intervista con InStyle (via Deadline) di essersi rivolto agli altri due protagonisti maschili delle precedenti stagioni per ricevere dei consigli.

Regé-Jean Page, interprete del duca Simon Hastings, gli ha consigliato di farsi una lunga vacanza prima che la follia cominci. Poi, racconta Newton:

Mi ha afferrato e mi ha dato un grande abbraccio che è stato come dirmi: “Sei pronto per tutto questo?”

In merito invece a Jonathan Bailey, interprete di Anthony Bridgerton, afferma Newton che la co-star è sempre stata presente per lui:

Parliamo tutto il tempo, ed è stato davvero bello nella seconda stagione vedere come si comportava sul set, sapendo che sarei stato il prossimo. È stato bello vedere qualcuno farlo così bene.

La prima parte della terza stagione di Bridgerton uscirà su Netflix il 16 maggio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

