Shonda Rhimes, produttrice della serie, ha parlato della stagione 3 di Bridgerton spiegando quale sarà la principale differenza tra la storia di Penelope e i capitoli precedenti della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn.

Negli episodi si segue infatti l’evoluzione del legame tra il personaggio di Nicola Coughlan e Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton.

Shonda ha sottolineato:

Questa volta si tratta di un mondo davvero diverso, perché stiamo affrontando un rapporto che si basa su una menzogna alla base. Penelope non ha mai rivelato a Colin che è Lady Whistledown, e lui ha un problema reale con Lady Whistledown. Quindi, vedere come si evolverà quella situazione, sembra qualcosa di realmente fresco.

Nelle prossime puntate si scoprirà inoltre come la scoperta del segreto da parte di Eloise (Claudia Jesse) avrà un impatto sull’amicizia con Penelope.

La terza stagione, in arrivo il 17 maggio su Netflix, avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

