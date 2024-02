La stagione 3 di Bridgerton avrà al centro la storia di Colin, interpretato da Luke Newton, e Penelope, la parte affidata a Nicola Coughlin, tuttavia ci sarà spazio anche per Benedict, per la gioia dei fan di Luke Thompson.

A causa del modo in cui le nostre storie si sono evolute, non giriamo qualcosa insieme da un po’ di tempo. Ma la storia di Benedict in questa stagione è una di quelle che interesseranno realmente i fan. So che amano già la sua storia, quindi è entusiasmante vedere in che modo prenderà una direzione diversa.