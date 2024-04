Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 3 della serie Bridgerton si assisterà a un’inaspettata amicizia tra Eloise Bridgerton e Cressida Cowper, personaggi interpretati da Claudia Jessie e Jessica Madsen.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Dopo la lite con Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la giovane Bridgerton si avvicinerà infatti all’ex nemica.

La showrunner Jess Brownell, intervistata da Vanity Fair, ha ricordato che la storia si era interrotta con Eloise che era stata coinvolta in questioni politiche con Theo (Calam Lynch), rischiando di mettere sé stessa e la sua famiglia nei guai. La ragazza aveva inoltre scoperto che Penelope era Lady Whistledown:

Quindi Eloise entra in questa stagione avendo un po’ perso la sua battaglia, almeno temporaneamente. C’è un po’ la sensazione che, se non puoi sconfiggerli, allora è meglio unire le forze. Quando stavamo parlando della persona con cui sarebbe interessante far collaborare Eloise, per quanto riguarda quanto sia diversa in questa stagione senza Penelope al suo fianco, Cressida aveva molto senso.

Brownell ha ribadito che si potrà conoscere un po’ meglio Cressida e i lettori dei romanzi non possono anticipare nulla, non essendo presente quell’amicizia tra le pagine. Nella terza stagione si potrà quindi capire cosa rende una mean girl tale e nelle puntate inedite si vedranno nuovi lati del personaggio e si capirà il motivo per cui è così.

Nella terza stagione, inoltre, si vedrà qualche dettaglio della vita privata di Cressida, mostrandola mentre lotta per conquistare Lord Debling (Sam Phillips), avendo come avversaria Penelope, nonostante il personaggio di Madsen stia cercando di comportarsi meglio.

La distanza tra Eloise e Penelope, inoltre, avrà un impatto emotivo. Brownell ha ricordato:

Bridgerton parla dell’amore nelle sue tante forme, e quindi sembrava giusto concentrarsi anche sull’amicizia, che penso, specialmente a quell’età, sia importante quanto i rapporti romantici. Quindi la rottura tra Penelope ed Eloise è, realmente e per molti aspetti, la storia d’amore secondaria della stagione. Sono amiche di infanzia che sono cresciute vicine e, molte volte, quando cresci ti allontani da quelle amicizie. Quello che vedremo in questa stagione è se sono il tipo di amiche che erano solo una fase e si allontaneranno? O separatamente saranno in grado di maturare nella stessa direzione e riavvicinarci?

La showrunner ha quindi aggiunto che il segreto di cui è a conoscenza Eloise, potrebbe avere delle conseguenze sul rapporto con Colin (Luke Newton):

Non appena una persona lo sa, diventa sempre più difficile mantenere quel segreto. Quindi quello causerà decisamente della pressione su Penelope.

Che ne pensate dell’amicizia tra Penelope e Cressida nella stagione 3 di Bridgerton? Lasciate un commento!

La prima parte della stagione 3 di Bridgerton arriverà sugli schermi di Netflix il 16 maggio, mentre la seconda debutterà il 13 giugno.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Fonte: Vanity Fair

I film e le serie imperdibili