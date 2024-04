Parlando a SiriusXM Hits 1, Nicola Coughlan ha rivelato che nel suo nuovo contratto con Netflix e Shondaland ha preteso che venisse realizzato un montaggio alternativo degli episodi di Bridgerton che non includesse le scene per adulti con nudità e sesso, in modo da poter mostrare la serie a sua madre.

L’attrice ha spiegato che non si tratta di uno scherzo, e che la sua richiesta è legata al retaggio cattolico della sua famiglia:

È letteralmente scritto nel mio contratto. La gente pensa che io scherzi, ma non voglio che… Siamo cresciuti in una famiglia cattolica irlandese. Questa non è roba che fa per noi.

Coughlan ha anche raccontato la prima impressione di sua madre quando ha visto la serie:

La prima volta che ha visto Bridgerton, non aveva idea che la serie fosse così… E tutto a un tratto si trova davanti un sedere – lo splendido sedere di Jonathan Bailey – praticamente al secondo minuto del primo episodio! E si è detta: ma cosa sto vedendo?! Ora comunque pensa che la serie sia fantastica e molto divertente.

L’attrice è apparsa nelle prime due stagioni della serie, ma nella terza avrà un ruolo più centrale. Nei nuovi episodi vedremo infatti il corteggiamento tra Lady Penelope e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Bridgerton 3 debutterà il 16 maggio con la prima parte, e il 13 giugno con la seconda.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Via: Variety

