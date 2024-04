Nicola Coughlan ha svelato, parlando della stagione 3, come sono state girate le scene di passione, da sempre un elemento centrale nella storia di Bridgerton.

La prossima stagione, che vedrà protagonisti Penelope e Colin Bridgerton, avrà delle scene molto intense. Coughlan ha sottolineato:

Abbiamo rotto un mobile mentre giravamo una di quelle scene. Non sapevo come sarebbe stato, ma è un po’ come una scena d’azione in cui dicono: ‘Okay, faremo questo, questo e questo’. Ma poi ci hanno dato la libertà, abbiamo avuto molto da dire per quanto riguarda come giravamo quelle scene e cosa volevamo fare. E quello ti fa provare la sensazione di avere potere e pensi ‘Oh sì, faremo questo, questo, e questo’. Ci sentivamo super tranquilli. Erano realmente piacevoli. Non pensavo lo sarebbero state. Erano grandiose, è stato divertente.