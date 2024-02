La terza stagione di Bridgerton, il popolarissimo show di Shonda Rhimes, non potrà partecipare all’edizione 2024 degli Emmy e dovrà quindi attendere il 2025.

La serie Netflix sarà infatti divisa in due parti. La prima, di quattro episodi, andrà in onda il 16 maggio, mentre la seconda, di altri quattro episodi, verrà trasmessa il 13 giugno. Le regole degli Emmy prevedono invece che una serie, per concorrere, debba essere trasmessa tra il primo giugno e il 31 maggio di ogni anno.

In passato le serie potevano avvalersi della regola cosiddetta del “dopo sbronza” che consentiva loro di candidarsi anche dopo la scadenza del 31 maggio purché lo show fosse terminato prima dell’inizio delle votazioni per le nomination. La regola però è stata abolita dalla Television Academy nel luglio 2022.

Bridgerton 3 dovrà quindi aspettare, ma siamo sicuri che ne varrà la pena dal momento che la prima stagione aveva ottenuto ben 12 nomination agli Emmy.

