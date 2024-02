La stagione 3 della serie Bridgerton avrà al centro la storia di Penelope Featherington e Colin Bridgerton, ruoli affidati a Luke Newton e Nicola Coughlan, e le interpreti delle sorelle della giovane hanno anticipato in che modo cambieranno le dinamiche in famiglia.

Bessie Carter e Harriet Cains, che hanno la parte di Prudence e Philippa nello show targato Netflix, hanno infatti condiviso qualche anticipazione in un’intervista rilasciata a Shondaland. Prudence sentirà quindi l’impatto dei cambiamenti sulla sua famiglia, oltre a essere l’unica che non ha ancora un partner, mentre Portia proseguirà nel suo tentativo di cercare di ottenere più potere.

Carter ha raccontato:

Cains ha invece aggiunto:

Lei è un po’ smarrita, la posta in gioco non è mai stata così alta per lei. E sento di avere in un certo senso inoltre la capacità di dire: ‘Okay. Mi chiamo fuori’. Non sono stata trascinata nella mischia, e Philippa pensa: ‘Beh, quelli sono affari tuoi, non miei’. Quello è il modo in cui la interpreta quando guarda le sue sorelle. Come se fosse: ‘Voi causate molti drammi e io andrò a casa da mio marito’. Quello che io e Philippa abbiamo in comune è che ce ne stiamo nel nostro mondo.