Esattamente tre anni fa usciva la prima stagione di Bridgerton: la serie prodotta da Shonda Rhimes è rapidamente diventato uno dei maggiori successi in assoluto su Netflix, ed è stata seguita da una seconda stagione e dallo spin-off La regina Carlotta: una storia di Bridgerton.

Ora tocca alla terza stagione della serie principale, che in occasione del Natale si mostra in un nuovo poster e in quattro nuove immagini incentrate proprio sulla famiglia Bridgerton.

Nella locandina vediamo Penelope che guarda in uno specchio (che si riferisca a una certa scena presente nel romanzo Un uomo da conquistare di Julia Quinn, su cui è basata la terza stagione). Nelle foto invece vediamo gli sposini Kate (Simone Ahsley) e Anthony (Jonathan Bailey), ma anche Francesca Bridgerton (interpretata ora da Hannah Dodd), Hyacinth (Florence Hunt), Eloise (Claudia Jesse), Gregory (Will Tilston), Benedict (Luke Thompson) e Violet (Ruth Gemmell).

La prima parte della terza stagione di Bridgerton uscirà il 16 maggio.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

