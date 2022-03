Nelladiun personaggio avrebbe dovuto avere uno spazio maggiore rispetto a quello mostrato poi negli episodi:, interpretata da Ruby Stokes.

Lo showrunner e produttore Chris Van Dusen ha spiegato che l’attrice ha potuto però partecipare solo alle riprese di tre episodi a causa dei suoi impegni con lo show Lockwood & Co, un’altra produzione Netflix.

Lo sceneggiatore ha raccontato:

Amo Francesca, ma l’abbiamo persa a metà della seconda stagione. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, sfortunatamente ha dovuto abbandonare il set a causa di motivi che vanno oltre la nostra possibilità di controllo. Forse la stagione 3 sarà la volta buona.

Netflix ha già rinnovato Bridgerton fino alla quarta stagione e Francesca è al centro del sesto romanzo di Julia Quinn, When He Was Wicked. Ruby potrebbe quindi attendere ancora piuttosto a lungo prima di essere assoluta protagonista dello show. Nella stagione 2 il personaggio di Francesca appare in qualche scena in famiglia o legata alla sorella Eloise. In un momento importante del settimo episodio, in cui tutta la famiglia Bridgerton è al completo, la ragazza è però assente senza alcun apparente motivo.

