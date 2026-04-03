Su Netflix, c'è una serie thriller sci-fi del che in pochi hanno visto (e che ti terrà sveglio tutta la notte)

Pubblicazione: 03 aprile alle 10:00

Ci sono serie che nascono, brillano intensamente e vengono spente prima del tempo. The Society è una di queste storie maledette, un thriller fantascientifico che Netflix ha lanciato nel 2019 conquistando critica e pubblico, salvo poi cancellarla dopo una sola stagione nonostante il rinnovo già approvato. Sette anni dopo il suo debutto mondiale, questa produzione rimane silenziosamente una delle migliori proposte per chi cerca qualcosa da divorare in un weekend, un viaggio in dieci episodi che mescola distopia adolescenziale, mistero psicologico e dinamiche sociali complesse.



Con un punteggio Certified Fresh dell'86% su Rotten Tomatoes, The Society non è stata semplicemente una serie teen qualunque. Il cast, sorprendentemente ricco di talenti, vede protagoniste Rachel Keller di Tokyo Vice e Kathryn Newton di Big Little Lies, affiancate da Kristine Froseth di The Buccaneers e Spencer House di Tell Me Lies. Un ensemble giovane ma già affermato che ha dato vita a una narrazione stratificata, capace di parlare al pubblico adolescente senza mai sottovalutarne l'intelligenza.



La premessa richiama inevitabilmente Il signore delle mosche di William Golding, ma con una torsione fantascientifica che eleva il materiale oltre la semplice storia di sopravvivenza. Un gruppo di liceali della benestante West Ham, nel Connecticut, parte per una gita di dieci giorni. Al ritorno, scopre che tutti gli adulti sono scomparsi. Non solo: la cittadina è ora circondata da una foresta minacciosa che impedisce ogni fuga, e ogni connessione con il mondo esterno è stata recisa. Niente internet, niente telefoni, niente aiuto in arrivo.

The Society - Netflix

Isolati e abbandonati a sé stessi, i ragazzi devono costruire dal nulla un sistema sociale per sopravvivere. Cassandra e Allie, due sorelle interpretate rispettivamente da Keller e Newton, emergono come leader naturali, tentando di stabilire ordine e regole in una comunità che rischia il collasso. Ma il caos ha sempre un volto, e in questo caso porta il nome di Harry, interpretato da Alex Fitzalan, che guida una resistenza anti-autoritaria destinata a mettere alla prova ogni fragile equilibrio.



Quello che inizia come un semplice mistero per adolescenti si evolve rapidamente in qualcosa di inaspettatamente sofisticato. The Society non ha paura di affrontare dibattiti sulla governance, confrontando capitalismo e socialismo, democrazia e dittatura, con una serietà che poche altre serie rivolte a quel pubblico osano.



La cancellazione è arrivata come un colpo inaspettato e doloroso. La seconda stagione era già stata rinnovata, la produzione doveva iniziare nel marzo 2020. Poi la pandemia da COVID-19 ha fermato tutto. Le riprese sono state rimandate all'infinito, l'enorme cast ensemble si è disperso verso altri progetti, e alla fine Netflix ha preso la decisione di non proseguire. Una delle cancellazioni più deludenti nella storia del servizio streaming, considerando l'accoglienza critica e i numeri di visualizzazione solidi.