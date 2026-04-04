Peaky Blinders: Duke Shelby cambia volto (per la terza volta) nella prima immagine della serie sequel

Pubblicazione: 04 aprile alle 13:00

L'universo di Peaky Blinders si prepara a un nuovo capitolo, e con esso arriva l'ennesimo cambio di rotta per uno dei suoi personaggi chiave. Netflix ha ufficializzato giovedì la notizia che Jamie Bell sarà il nuovo volto di Duke Shelby nella serie sequel creata da Steven Knight. Si tratta del terzo attore a interpretare il figlio ed erede di Tommy Shelby in appena quattro anni, un record di recasting che difficilmente trova paragoni nelle produzioni seriali contemporanee.



Duke Shelby ha fatto il suo debutto nell'ultima stagione della serie BBC interpretato da Conrad Khan, per poi passare nelle mani di Barry Keoghan nel recente film Netflix The Immortal Man. Ora, con la storia che avanza di un altro decennio, il franchise azzera nuovamente le carte in tavola e punta su Jamie Bell, attore britannico noto per ruoli in Rocketman e All of Us Strangers, per guidare la nuova generazione della saga criminale.



La scelta di ricominciare ancora una volta con un nuovo interprete non è casuale né arbitraria. La serie sequel, che ha già avviato le riprese a Birmingham, si colloca circa dieci anni dopo gli eventi di The Immortal Man, spostando la linea temporale ai primi anni Cinquanta. Questo salto narrativo richiede un Duke più maturo, esperto, e soprattutto più pericoloso. La logline ufficiale descrive una Birmingham del dopoguerra dove opportunità e violenza procedono di pari passo, e al centro di tutto c'è proprio Duke Shelby: più vecchio, più saggio, più ambizioso e decisamente più minaccioso.

Netflix ha condiviso anche un primo sguardo a Bell nei panni del personaggio. L'immagine mostra l'attore con un'espressione severa, vestito con un abito grigio e blu e un cappello a cilindro, un look perfettamente in linea con l'estetica della Birmingham degli anni Cinquanta. È un'immagine che parla chiaro: Duke non è più il giovane incerto introdotto nelle ultime battute della serie originale, ma un uomo forgiato dalle lotte di potere e dalla ricostruzione di una città devastata dalla guerra.



Accanto a Bell, il cast della nuova serie vede l'arrivo di Charlie Heaton, già noto al pubblico Netflix per il suo ruolo in Stranger Things. Charlie Heaton dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano nella nuova generazione dell'impero Shelby, anche se i dettagli sul suo personaggio restano per ora avvolti nel mistero. L'ensemble include inoltre Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch e Lucy Karczewski, con Steven Knight che ha promesso ulteriori annunci di casting in arrivo.



La decisione di puntare su Duke come figura centrale del futuro di Peaky Blinders rappresenta una svolta netta rispetto alla narrazione originale. Cillian Murphy e il suo Tommy Shelby rimangono il volto iconico del franchise, ma il ripetuto recasting di Duke segnala inequivocabilmente che la saga sta cambiando pelle. Non si tratta più di seguire le gesta del patriarca, ma di assistere all'ascesa di una nuova generazione che dovrà confrontarsi con un mondo profondamente diverso da quello dei Peaky Blinders degli anni Venti.

The Immortal Man - Netflix

Il contesto storico gioca un ruolo fondamentale in questa evoluzione. I primi anni Cinquanta sono un periodo di trasformazione radicale per l'Inghilterra: la guerra è finita, ma le sue cicatrici sono ancora fresche. Le dinamiche criminali si stanno ridefinendo, le vecchie alleanze vengono messe alla prova, e nuovi attori emergono sulla scena. Duke Shelby dovrà navigare questo territorio insidioso, dove la ricostruzione economica offre opportunità inedite ma anche conflitti violenti per il controllo del potere.



Netflix e BBC hanno già ordinato due nuove stagioni da sei episodi ciascuna, confermando la fiducia nel potenziale di questa nuova direzione narrativa. La serie debutterà su BBC iPlayer e BBC One nel Regno Unito, e su Netflix a livello globale, anche se una data di premiere ufficiale non è stata ancora annunciata.



Steven Knight, in una dichiarazione rilasciata a Netflix, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova fase del progetto: "Sono entusiasta di annunciare una nuova era di Peaky Blinders, spostando la storia nella Birmingham del dopoguerra dei primi anni Cinquanta. Siamo incredibilmente fortunati ad avere Jamie Bell nel ruolo del figlio maggiore di Tommy Shelby, Duke, e ad avere l'incredibile Charlie Heaton alla guida del cast. Ci sono altri emozionanti annunci di casting in arrivo, e Peaky è di nuovo in viaggio".

The Immortal Man - Netflix

Il percorso di Duke Shelby, da comprimario dell'ultima ora a protagonista assoluto attraverso tre diversi volti, racconta molto sulla natura fluida e ambiziosa di questo franchise. La capacità di reinventarsi, di saltare epoche e generazioni senza perdere la propria identità, è forse la vera eredità che Peaky Blinders sta costruendo. E mentre i fan attendono di vedere come Jamie Bell interpreterà questo personaggio complesso e sfaccettato, una cosa è certa: la strada degli Shelby è tutt'altro che giunta al capolinea.