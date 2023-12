Allure Bridals ha presentato ufficialmente la sua linea di abiti da sposa ispirati alla serie Bridgerton, collezione disegnata da Lyn Paolo, che ha lavorato alla serie Netflix e allo spin-off La Regina Carlotta.

Gli abiti sono stati presentati nei suggestivi spazi dell’Huntington Library and Botanical Gardens di Los Angeles.

La collezione, secondo quanto dichiarato dal comunicato, si ispira al sole e alle stelle.

Paolo ha dichiarato:

Sono semplicemente davvero felice che sia venuta bene e spero che i fan amino la linea. Voglio realmente che soddisfi tutte queste giovani ragazze in giro per il mondo che vogliono vestirsi come uno dei nostri personaggi nella serie. Penso sia così emozionante per le ragazze in quel camerino. Sarebbe adorabile, e voglio realmente che lo facciano, se mi spedissero le loro foto.