La storia diarriverà al suo epilogo grazie al nuovo racconto proposto daipubblicati da Boom! Studios, e le nuove anticipazioni svelano qualche dettaglio riguardante il modo in cui si concluderà la storia portata sul piccolo schermo da Joss Whedon con star Sarah Michelle Gellar.

La storia raccontata tra le pagine è ambientata in un mondo in cui i vampiri hanno vinto. Il fumetto è stato scritto da Casey Gill e illustrato da Joe Jaro. Buffy Summers viene ritratta come una veterana invecchiata che fatica a vivere in una dimensione temporale distopica in cui il sole si è spento e i vampiri non vivono più nel terrore. Buffy è diventata una fuorilegge e le è stato vietato di dare la caccia alle creature della notte. I numeri precedenti del fumetto hanno mostrato la protagonista mentre scopre la verità riguardante quanto accaduto al sole e decidere di collaborare con le streghe nel tentativo di riportarlo in modo da poter ostacolare nuovamente le creature.

Il quarto numero della miniserie a fumetti mostrerà la conclusione della storia e la sinossi anticipa:

La Cacciatrice e i suoi alleati compiono un ultimo, disperato, tentativo di riportare sulla Terra la luce del sole e rimandare le forze del Male nelle ombre… Ma la perdita dei poteri di Buffy si sta dimostrando troppo difficile da sopportare, anche con l’aiuto di Spike, le streghe e la nuova Potenziale Cacciatrice Thess. Buffy riuscirà a resistere abbastanza a lungo da salvare il mondo e vedere la sua eredità da Cacciatrice continuare grazie a Thess?

Ecco alcune immagini in anteprima del numero in vendita negli Stati Uniti dal 9 marzo:

Buffy the Last Vampire Slayer 8

Buffy the Last Vampire Slayer 7

Buffy the Last Vampire Slayer 6

Buffy the Last Vampire Slayer 5

Buffy the Last Vampire Slayer 4

Buffy the Last Vampire Slayer 3

Buffy the Last Vampire Slayer 2

Buffy the Last Vampire Slayer 2

Buffy the Last Vampire Slayer

















Che ne pensate delle anticipazioni riguardanti l’ultimo capitolo della storia di Buffy la cacciatrice raccontata tra le pagine dei fumetti? Lasciate un commento!

Fonte: ScreenRant