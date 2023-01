Peacock ha rinnovato Bumper in Berlin, la serie tv sequel di Pitch Perfect per una stagione 2.

Bumper in Berlin ha per protagonista Adam Devine nei panni di Bumper Allen, personaggio già interpretato nella trilogia di Pitch Perfect. La serie lo segue a Berlino, dove si riunisce con l’ex nemesi Pieter per lanciare la sua carriera da solista in Germania.

Nel cast della serie ci saranno anche Flula Borg, Sarah Hyland e Jameela Jamil. Borg sarà nuovamente Piëter Krämer, personaggio che aveva debuttato in Pitch Perfect 2.

I film avevano invece come star Anna Kendrick, Rebel Wilson, Anna Camp, Brittany Snow, Alexis Knapp, Ester Dean, Hana Mae Lee Skylar Astin, Ben Platt, Hailee Steinfeld, ed Elizabeth Banks.

La serie Pitch Perfect sarà scritta da Megan Amram, impegnata anche con il ruolo di produttrice e showrunner. Nel team della produzione ci saranno anche Elizabeth Banks e Devine.

Bumper in Berlin non è ancora disponibile in Italia, negli Stati Uniti i sei episodi sono disponibili su Peacock.

Siete contenti della stagione 2 di Bumper in Berlin? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line