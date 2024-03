Pete Davidson ha spiegato perché ha abbandonato la serie Bupkis nonostante il rinnovo per la stagione 2 da parte di Peacock.

L’attore, in un comunicato rilasciato a The Hollywood Reporter, ha spiegato:

Ho sempre considerato Bupkis come una finestra sulla mia vita, considerando che è così personale e sui miei problemi e sulla famiglia. Dopo quasi un decennio durante il quale la mia vita personale è stata nei mezzi di comunicazione, volevo raccontare la mia storia a modo mio. Di tutto il lavoro che ho fatto, Bupkis è di gran lunga quello di cui sono maggiormente orgoglioso.

Davidson ha aggiunto:

Sono così grato nei confronti di Lorne Michaels, e Broadway Video, Peacock, Universal Television e l’incredibile cast e gli autori per avermi aiutato a creare qualcosa di onesto, divertente ed emozionante. Sento inoltre che questa parte della mia vita sia finita. Sono davvero entusiasta per questo prossimo capitolo e che voi possiate vedere il lavoro. Grazie a tutti voi per avermi sostenuto, ne sarò per sempre grato.

L’agente di Davidson, secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, avrebbe avvisato via e-mail Peacock della decisione dell’attore, ma Broadway Video non era stata informata. Le riprese avrebbero dovuto svolgersi in estate nella città di New York.

La serie raccontava la storia di Davidson mentre affrontava le dinamiche in famiglia e le complessità legate alla fama, il tutto mentre cercava di stringere rapporti significativi. Edie Falco e Joe Pesci avevano interpretato la madre e il nonno del protagonista.

Che ne pensate della scelta di Pete Davidson, che ha annunciato l’abbandono di Bupkis nonostante il rinnovo per la stagione?

Fonte: The Hollywood Reporter