Per non infrangere il regolamento previsto dallo sciopero del sindacato SAG-AFTRA, Rahul Kohli ha ringraziato la troupe di La caduta della casa degli Usher, ora su Netflix, senza di fatto citare la serie.

“Quando esce un film o una serie, si tratta solitamente di un’occasione non solo per promuovere se stessi e il proprio lavoro, ma anche per celebrare gli sforzi collettivi di tutti nonché un momento per mostrare gratitudine per la nostra troupe” ha scritto su Instagram.

Ha poi sottolineato che non intende mostrare materiale promozionale o partecipare a interviste del suo “progetto recente” per non violare il regolamento dello sciopero, ma che ci tiene a ringraziare tutte le persone “che devono aspettare per scoprire quando torneranno a lavorare“:

Senza la nostra troupe, degli addetti al cast, ai costumi, al trucco e parrucco, ai trasporti, alle location, al catering, alla costruzione, alla post-produzione a tutti coloro che non ho menzionato, noi attori saremmo solamente un mucchio di tipi strani che giocano a far finta in privato. Siete voi che lo rende reale. Siete il motivo per cui queste serie vengono realizzate.

Cosa ne pensate delle parole dell’attore? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili