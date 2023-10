L’ultima serie di Mike Flanagan è finalmente approdata su Netflix e come molti di voi sapranno, si ispira alle opere dell’icona della letteratura Edgar Allan Poe. La Caduta della Casa degli Usher prende il nome da una delle famose opere di Poe, che racconta la storia della caduta di un uomo potente. Tuttavia, questo è solo uno dei tanti riferimenti a Poe presenti nella serie. Praticamente tutti gli episodi della serie, composta da otto episodi, fanno riferimento agli scritti di Poe.

La caduta della casa degli Usher è il racconto di Poe che fa da cornice all’intera serie, ma in realtà Flanagan adatta altri sette racconti dell’autore con singoli episodi. Senza svelare i dettagli delle varie trame, ogni episodio – escluso il primo – si concentra su un personaggio specifico, a cui viene dato un adattamento libero di un famoso racconto di Poe.

La maschera della morte rossa, I delitti della Rue Morgue, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Lo scarabe d’oro, Il pozzo e il pendolo e Il corvo sono tutti trasformati in storie moderne per adattarsi ai personaggi Usher nel corso della serie.

Il personaggio di Carla Gugino nella serie, chiamato Verna e con la caratteristica di essere una mutaforma che appare come una persona diversa a ogni membro della famiglia Usher, sembra davvero essere un omaggio ben pensato a Edgar Allan Poe. Il fatto che il nome “Verna” possa essere anagrammato per formare “Raven” è un dettaglio che rende il tutto ancora più affascinante: il corvo è infatti il presagio di follia dell’opera più iconica di Poe.

LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE: La caduta della casa degli Usher

Praticamente ogni personaggio de La caduta della casa degli Usher porta il nome di un personaggio creato da Edgar Allan Poe. Questo include tutti i membri della famiglia Usher, alcuni dei quali prendono il nome da personaggi dei rispettivi episodi, mentre altri prendono spunto da racconti esterni.

La prima moglie di Roderick Usher, che si vede in quasi tutti gli episodi attraverso i flashback, si chiama Annabelle Lee, come la tragica opera finale di Poe. Lenore, la donna compianta durante tutto Il corvo, è il nome della nipote di Roderick.

Il personaggio di Mark Hamill, l’avvocato Arthur Pym, è tratto dall’unico romanzo di Poe, Storia di Arthur Gordon Pym. L’avvocato e investigatore che cerca di incastrare la famiglia Usher per i suoi crimini farmaceutici si chiama Auguste Dupin, dal nome del famoso personaggio di Poe apparso in tre dei suoi racconti e considerato il modello originale degli investigatori in letteratura.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili