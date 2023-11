Amazon MGM Studios ha ordinato la produzione di un pilot ispirato ai romanzi fantasy di Charlie Bone scritti da Jenny Nimmo e nel cast ci saranno anche Joseph Finnes e Carmen Ejogo.

Le riprese del progetto, tratto dai dieci libri scritti tra il 2002 e il 2010, sono attualmente in corso nel Regno Unito. La saga letteraria è composta anche da una trilogia prequel e due capitoli sequel.

Nel cast del progetto ci sono Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Carmen Ejogo (The Penguin), Emma Sidi (Starstruck), Orlando Norman (Wreck), Beth Alsbury (Blindspot), Lewis Brophy (The Virtues), la cantante e attrice brasiliana Giulia Be (Beyond The Universe), Olivia-Mai Barrett (Invasion), Fisayo Akinade (Hearstopper), e l’esordiente Cory McClane nel ruolo del protagonista, Charlie Bone.

Al centro della trama c’è un ragazzino che è sempre stato considerato problematico ed è stato espulso da ogni scuola a Londra. Il suo cervello funziona però in modo diverso da quello delle altre persone ed è stato tormentato dal “rumore” fin dalla misteriosa morte del padre. La sua ultima possibilità arriva quando viene mandato alla Bloor’s Academy, una scuola che accoglie teenager complicati. Il preside, il Dottor Bloor (Fiennes) affronta la questione in modo diverso, considerando i difetti come doni, quasi una specie di superpoteri.

Bone farà quindi i conti con amicizia, amori, ormoni, drammi in famiglia e una pericolosa cospirazione.

Max Gill sarà sceneggiatore e produttore del progetto, mentre alla regia c’è Toby MacDonald.

Che ne pensate del pilot di Charlie Bone? Sperate che venga ordinata l’intera stagione?

Fonte: Deadline