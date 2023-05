Joseph Fiennes ha commentato la notizia della realizzazione di una serie tv tratta dai romanzi di Harry Potter non escludendo la possibilità di fare un’audizione per il progetto.

L’attore, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato che potrebbe ‘riciclare’ il look del suo personaggio nel film The Mother per un’audizione, aggiungendo poi:

Non lo so. Ne ho sentito parlare recentemente ed è grandioso. Sembra che i film siano usciti ieri. Non so perché devono reinventare tutto, ma immagino che è quello che accade.

Il fratello dell’interprete di Lord Voldemort, Ralph Fiennes, ha poi sottolineato:

La struttura della televisione ora è così brillante e sofisticata, e ci sono così tante possibilità. Permette al quel materiale di essere riesaminato e porta gli spettatori in una direzione diversa o apre dimensioni che non avrebbero immaginato di poter mostrare in un cinema per limiti di tempo. Quindi penso, in realtà, che da quel punto di vista la televisione sia realmente eccitante.

La serie prodotta da Warner Bros Discovery riporterà i fan a Hogwarts, adattando in modo fedele i romanzi di J.K. Rowling.

Lo show prodotto per Max, la nuova piattaforma di streaming di HBO, dovrebbe essere composta da sette stagioni.

Che ne pensate? Vorreste Joseph Fiennes nel cast della serie di Harry Potter?

Fonte: Deadline