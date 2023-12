Alberto Rosende, dopo quattro stagioni, dirà addio alla serie Chicago Fire.

Secondo le fonti di Deadline, il personaggio interpretato dall’attore, Blake Gallo, apparirà per l’ultima volta nella première della stagione numero 12.

Rosende aveva debuttato nello show della NBC durante la puntata dell’ottava stagione intitolata A Real Shot In The Arm, diventando una presenza regolare l’anno successivo. L’attore sembra abbia preso la decisione per motivi personali, non per problemi con la produzione con cui mantiene un rapporto amichevole e cordiale.

Nella dodicesima stagione si assisterà anche all’addio di Kara Killmer, che aveva la parte di Sylvie Brett, e al ritorno di Taylor Kinney.

Che ne pensate dell’addio di Alberto Rosende alla serie Chicago Fire? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline