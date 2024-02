Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio di Chicago Fire andato in onda ieri sera sugli schermi americani di NBC è stata mostrata l’uscita di scena di Kara Killmer, interprete di Sylvie Brett per 199 episodi.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La giovane si è sposata con Matt Casey (Jesse Spencer) e la coppia si è poi trasferita a Portland.

Kara, intervistata da Variety, ha dichiarato:

È dolce amaro, ma è decisamente più dolce che amaro. Sono così felice che Sylvie ottenga il suo lieto fine ed è un grandioso epilogo.

L’attrice ha sottolineato che le nozze sono la conclusione “naturale” per la sua storia perché era arrivata alla Caserma 51 dopo essere stata lasciata all’altare.

Killmer ha poi sottolineato:

Non sarebbe stata la stessa cosa e non sarebbe sembrato giusto se in qualche modo avessero fatto uscire Sylvie senza Matt Casey. Ogni volta che Jesse tornava in città, tutti sono in estasi. Tutti vogliono di nuovo il loro capitano, quindi è stato molto divertente e una specie di riunione di famiglia, che è quello che alle volte possono essere i matrimoni.

Kara ha inoltre ricordato che nella stagione precedente gli autori hanno provato a sviluppare una storia che prevedeva un avvicinamento tra Sylvie e Dylan, tuttavia anche il pubblico si è reso conto che non funzionava. Il ritorno di Matt è sembrata quindi la soluzione naturale per la storia e Kara è felice di aver avuto l’occasione di recitare in sei puntate della nuova stagione:

Si sa quanto sarebbe stato facile iniziare i nuovi episodi con Violet negli spogliatoi che dice: ‘Ho appena finito di parlare al telefono con Sylvie e si è ambientata a Portland’. Quindi sono grata che abbiano dato a me e ai fan la possibilità di dire realmente addio a Sylvie.

Killmer ha quindi spiegato perché considera un privilegio aver potuto interpretare il ruolo di Sylvie, interagendo anche con veri paramedici e vigili del fuoco che “affrontano continuamente morti e traumi e comunque ritornano al lavoro. Decidono ancora di alzarsi la mattina e correre verso il pericolo per aiutare degli sconosciuti”.

Kara, intervistata da The Hollywood Reporter, ha inoltre sottolineato di non aver dato suggerimenti agli sceneggiatori riguardanti il modo in cui Syvlie avrebbe dovuto uscire di scena, essendo però felice con le decisioni che hanno preso gli autori.

Per la gioia dei fan l’attrice non ha nemmeno escluso la possibilità di un ritorno nella serie:

Per me la porta è sempre spalancata! Sapete che la Caserma 51 ha l’abitudine di mettersi in tutti i tipi di guai e se avranno bisogno che Sylvie ritorni per metterli in riga, sarò più che felice di presentarmi in ogni momento.

Kara ha quindi raccontato che l’ultima scena girata sul set è stata la reception al bar Molly’s, quindi l’atmosfera era molto allegra, dando vita a un perfetto epilogo per la sua esperienza:

Ho finito la mia ultima giornata indossando un meraviglioso abito da sposa e avevo mangiato molta torta nuziale a quel punto, quindi ero piuttosto soddisfatta. Ma è stato perfetto perché erano tutti in giro. Stavamo ballando anche durante l’ultimo ciak.

L’attrice aggiunto:

Ho avuto molto tempo per riflettere sull’uscita di Sylvie. E quindi questi ultimi sei episodi, e certamente nel caso dell’ultimo, mi sono sembrati come un bonus. Penso che probabilmente ho trascorso più tempo godendomela e divertendomi, piuttosto che soffrendo molto. Si tratta semplicemente di una situazione così divertente in cui trovarsi ed è stato fantastico! Me ne sono andata con il botto!

Che ne pensate delle dichiarazioni di Kara Killmer sull’uscita di scena di Sylvie Brett avvenuta in Chicago Fire?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety, The Hollywood Reporter