Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Andrea Newman, nel team della produzione della serie, ha parlato della possibile evoluzione del rapporto tra Kelly Severide e Stella Kidd nella stagione 12 di Chicago Fire.

La coppia si è sposata nella decima stagione dello show e il loro rapporto ha affrontato vari problemi.

Newman, parlando con TVLine, ha ora dichiarato:

Se Severide riuscirà a superare un terrificante crimine nell’episodio 12.11 e arrivare fino al season finale, allora potrebbe esserci un’enorme rivelazione per Kelly e Stella. E questo è tutto quello che dirò sull’argomento.

Per ora, tuttavia, bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà alla coppia interpretata da Taylor Kinney e Miranda Rae Mayo, e non resta che sperare in un lieto fine.

Che pensate accadrà alla coppia composta da Severide e Kidd nella stagione 12 di Chicago Fire?

Kinney è tornato recentemente nel cast della serie Chicago Fire dopo essersi concesso una pausa per motivi personali e il personaggio è rientrato in scena per la gioia dei fan che sono rimasti coinvolti dalla storia di Severide, da tempo alle prese con problemi professionali e sentimentali.

Fonte: TVLine