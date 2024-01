Il 17 gennaio prenderà il via sugli schermi americani di NBC la stagione 11 di Chicago PD e la showrunner Gwen Sigan ha parlato dell’addio alla serie di Tracy Spiridakos e del destino della coppia composta da Upton e Halstead.

La produttrice ha svelato che l’attrice ha dato la sua disponibilità a essere coinvolta più del previsto pur di proporre sugli schermi un epilogo soddisfacente al suo personaggio.

Nella decima stagione il suo personaggio, Upton, era in difficoltà con il marito Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), uscito dal cast nel terzo episodio, che è andato in Bolivia per rintracciare dei narcotrafficanti e aveva smesso di rispondere al telefono.

Sigan ha parlato della coppia sottolineando:

Penso ci sarà una chiusura, vedremo Upton affrontare molto di quanto accaduto lo scorso anno e le conseguenze, e troverà la sua strada e un modo per superare il problema, arrivando in una situazione migliore per il suo personaggio. Si ritroverà in una situazione migliore e più salutare.

Soffer potrebbe comunque non ritornare in scena:

Non c’è in programma un suo ritorno a questo punto, ma mai dire mai.

Che ne pensate? Cosa sperate accada tra Halstead e Upton nella stagione 11 di Chicago PD?

Fonte: TVLine