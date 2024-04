Sophia Bush ha condiviso online una nuova foto che immortala una reunion che farà felice i fan di Chicago PD: l’ex interprete di Erin Lindsay, personaggio uscito di scena durante la quarta stagione, ha infatti posato sorridente accanto a Josh Segarra.

L’attore, nel procedural, è il volto di Justin, il figlio di Hank Voight (Jason Beghe), di cui Erin era come una figlia adottiva.

Purtroppo per i fan, la reunion tra i due attori non è legata a un eventuale ritorno nella stagione 11 di Chicago PD. Come sanno tristemente gli spettatori, Justin ha infatti perso la vita.

Erin, inoltre, è uscita di scena mostrando il personaggio mentre prende la decisione di trasferirsi a New York, dove ha un lavoro a tempo pieno con l’FBI. La produzione aveva provato a colmare il vuoto lasciato dalla protagonista con l’arrivo di Hailey Upton, personaggio interpretato da Tracy Spiridakos, pronta a sua volta a dire addio allo show.

Che ne pensate? Siete felici della foto condivisa da Sophia Bush che immortala la reunion di Chicago PD con Josh Segarra?

