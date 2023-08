Chris Noth ha parlato delle accuse di molestie sessuali che hanno portato al suo licenziamento da The Equalizer e a farlo “cancellare” da And Just Like That, show in cui avrebbe dovuto apparire nel season finale.

L’attore, intervistato da USA Today, ha ammmesso:

Ho tradito mia moglie ed è devastante per lei e non è una bella situazione. Quello non è un crimine.

Nel dicembre 2021 due donne avevano dichiarato che Noth le aveva violentate. La prima donna sosteneva che lo stupro fosse avvenuto nel 2004 e la seconda di aver subito violenza nel 2015. Chris aveva sostenuto che le accuse fossero false dichiarando che gli incontri erano consensuali. Una terza accusa di violenza è stata condivisa poco dopo quelle presenti nell’articolo di The Hollywood Reporter.

Come conseguenza delle dichiarazioni delle tre donne, And Just Like That ha rimosso una scena, ideata per il finale della prima stagione, in cui Carrie “incontrava” Mr Big a Parigi dopo la sua morte.

Noth ha spiegato che non si può cambiare l’opinione di nessuno quando si affrontano quelle accuse:

Sembra mi stia difendendo. Ma non lo sto facendo. Non c’è nessun tribunale. Non c’è un processo. Non c’è nulla a mia disposizione, oltre a difendermi e raccontare la mia storia, cercare testimoni. E ci sono altre aggiunte ancora più ridicole, senza alcun fondamento.

L’attore sta ora lavorando a teatro in Massachusetts e ha ribadito che si rifiuta di dire che la sua carriera è finita, sottolineando:

Non posso dire semplicemente: ‘Bene, okay, è finita per me’ a causa di tutto questo. Sono un attore. Ci sono altre cose che voglio fare dal punto di vista creativo. E ho dei figli da mantenere. Non posso riposarmi sugli allori. Quindi sì, ho abbastanza per lasciar trascorrere un anno alla deriva, ma non so come poter rientrare nel club, negli affari perché le società sono spaventate… Devo solo continuare ad andare avanti ed è difficile perché le persone hanno ancora paura, e le loro paure hanno il controllo. E devo solo perseverare perché ho ancora una vita creativa.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Chris Noth sulle accuse di molestie e violenza sessuale?

Fonte: USA Today