I personaggi creati da A.A. Milne sembrano destinati a tornare sul piccolo schermo con una serie, per ora intitolata Christopher Robin. Il potenziale show potrà essere sviluppato grazie al fatto che nel 2022 sono scaduti i diritti di autore sui Winnie the Pooh e gli altri protagonisti delle storie dello scrittore, diventati ora di dominio pubblico.

Il progetto è destinato a un pubblico adulto e si basa su uno script originale di Charlie Kesslering, che farà parte anche del team di produttori. Alla regia del pilot ci sarà Conrad Vernon (Shrek 2), coinvolto anche come produttore esecutivo.

La serie Christopher Robin avrà un approccio in stile comedy e sarà un misto di riprese live-action e scene animate. Nella nuova versione il protagonista sarà un quarantenne newyorchese in crisi di mezza età che cerca di superare il momento difficile con l’aiuto di strani animali parlanti che vivono oltre un portale indotto dalla droga situato all’esterno del suo condominio in rovina, i Cento Acri.

Nel team della produzione, curata da Boat Rocker e Bay Mills Studios, ci sono Shamier Anderson, Stephan James, Nick Nantell e Holly Hubsher.

Fonte: Deadline