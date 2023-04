Il romanzo Night’s Edge scritto da Liz Kerin, ambientato in un mondo in cui esistono i vampiri, diventerà una serie tv sviluppata anche da Jac Schaeffer, coinvolta nel team della produzione.

Il libro sarà pubblicato negli Stati Uniti a giugno e l’autrice si occuperà dell’adattamento insieme a Keto Shimizu. Leslye Headland sarà regista e farà parte del team della produzione.

Al centro della trama c’è la storia molto particolare di una madre e sua figlia.

Mia ha dovuto crescere in fretta con una madre come Izzy, rinunciando alle attività extracurriculari, alla possibilità di invitare gli amici a casa o di vivere serenamente le prime storie d’amore. La regola più importante che la giovane deve seguire è non dover dire a nessuno che Izzy si nutre di sangue. Mia, che ora ha venti anni, spera di avere una vita propria priva della preoccupazione che qualcuno scopra il proprio segreto. Quando la giovane incontra il musicista ribelle Jade inizia a sperare di aver trovato un modo per lasciarsi alle spalle la propria casa e la madre, rappresentando forse l’unico modo per sopravvivere.

Schaeffer, che recentemente ha portato al successo WandaVision, si occuperà della produzione in collaborazione con Kerin, che ha già firmato la sceneggiatura di The Shattered World per Timur Bekmambetov.

Che ne pensate della scelta di adattare in una serie tv il romanzo Night’s Edge?

Fonte: Deadline