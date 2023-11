Sono ufficialmente ripartite le riprese dei restanti episodi della terza stagione di Chucky. Il creatore della serie, Don Mancini, ha svelato la notizia su X, ex Twitter, condividendo una foto del set che lo ritrae con le giovani star della serie. “BACK AT IT #CHUCKY”, ha scritto Mancini nel post, che potete vedere qui sotto. I primi quattro episodi della terza stagione di Chucky sono andati in onda su USA Network e SYFY a ottobre.

In una recente intervista con ComicBook.com, Mancini ha rivelato che la decisione di dividere la terza stagione di Chucky è stata presa a causa dello sciopero della SAG-AFTRA che ha bloccato la produzione prima che potessero finire tutti gli otto episodi.

“Quando abbiamo visto che lo sciopero era imminente, abbiamo concentrato tutte le nostre risorse e il nostro tempo nel finire i primi quattro episodi“, ha confermato Mancini. “Abbiamo quasi finito anche il quinto e il sesto. Ma ci manca letteralmente solo un giorno per completarli. E poi ancora qualche settimana per fare il sette e l’otto. Ma abbiamo anche alcune parti del sette e dell’otto già girate. Così, quando (lo sciopero) è avvenuto, Universal ha detto: “Ok, beh, questo è quello che possiamo fare”. E casualmente, la fine dell’episodio 4 si è prestata (a una pausa), ed è stata solo una coincidenza, perché è sempre stato quello che sarebbe successo alla fine dell’episodio 4. E sapevamo che, dato che era quello il punto di partenza, non ci sarebbe stata una pausa. E sapevamo che, essendo l’episodio di Halloween, come ogni anno cerchiamo di rendere l’episodio di Halloween un po’ speciale. Quindi funziona come un buon cliffhanger perché nessuno ha mai visto Chucky in questa situazione con questo particolare dilemma prima d’ora“.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.