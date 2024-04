Dal gennaio 2022 in onda su Italia 1

Il creatore della serie Chucky, Don Mancini, ha rivelato di aver già proposto a SyFy e USA Network le sue idee per un’eventuale stagione 4.

Lo sceneggiatore, intervistato da The Direct, ha spiegato:

Posso dire molto poco. Non posso svelarvi la mia idea per la stagione 4, ma mi entusiasma realmente. L’ho già proposta al network. Quindi incrociate le dita perché è qualcosa che mi piace realmente fare.

I fan della saga horror possono tuttavia attendersi ancora nuova sorprese:

Penso sia realmente divertente, nuova e un’altra svolta rispetto a quanto abbiamo fatto fino a questo momento. Non sappiamo ancora lo stato dello show. Quindi, ripeto, incrociate le dita sperando che otterremo il rinnovo.

Devon Sawa, che ha la parte del presidente Collins, ha aggiunto:

Sono ottimista. Lo sono davvero. Ho saputo qualche dettaglio della stagione, a meno che non sia stato cambiato. Ma, ribadisco, sarà Don Mancini che alza il livello.

La serie ha proseguito la storia dei film portando sul piccolo schermo un quattordicenne (Jake Wheeler) che ha comprato l’ormai famosa bambola senza sapere che l’anima del serial killer Charles Lee Ray aveva posseduto il giocattolo.

La terza stagione è stata suddivisa in due a causa degli scioperi dell’anno scorso e l’ultimo gruppo di episodi è attualmente in onda sugli schermi americani. Il season finale, in onda a maggio, si intitolerà Final Destination.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzata la stagione 4 di Chucky ideata da Don Mancini?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

