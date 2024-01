John Boyega sarà il protagonista e produttore di una serie tv ideata come prequel del film Il codice Genesi, distribuito nelle sale nel 2010.

Al centro della trama ci sarà Eli da giovane. Nel film il personaggio è un nomade che lotta per sopravvivere in un’America post-apocalittica mentre cerca di proteggere un libro sacro che contiene i segreti per salvare l’umanità.

La serie sarà ambientata 30 anni prima degli eventi mostrati nel lungometraggio, quindi durante o prima il disastro nucleare che ha cambiato radicalmente la Terra.

Il nuovo progetto è stato ideato, scritto e prodotto da Gary Whitta, già sceneggiatore del film, mentre nel team della produzione ci saranno i fratelli Hughes, registi del lungometraggio.

Alcon Entertainment sarà lo studio coinvolto nella potenziale serie prequel che verrà proposta prossimamente a varie emittenti e piattaforme di streaming. Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul cast del progetto in fase di sviluppo.

Che ne pensate dello sviluppo della serie ideata come prequel del film Codice Genesi?

Fonte: Deadline