Ian McShane ha rivelato che non ha ancora visto la serie The Continental, svelando il motivo per cui non ha intenzione di guardare il progetto prequel della saga di John Wick.

L’interprete di Winston nei film del franchise action con star Keanu Reeves, intervistato da MovieWeb, ha spiegato:

No, non la guarderei. Non ho intenzione di farlo, nessuno credo l’abbia. Non penso che Keanu Reeves l’abbia vista, e nemmeno Chad Stahelski, non aveva nulla a che fare con i nostri film.

McShane ha aggiunto:

Si tratta semplicemente di una società televisiva che sfrutta economicamente la serie e sfrutta l’opzione di mandarla in onda. Non ci hanno mai chiesto niente, quindi perché dovrei essere interessato a vederla? Temo che la loro arroganza nel farla uscire vada oltre la mia comprensione, quindi auguro a tutti loro il meglio. Penso che sia arrivata e sparita, giusto?

The Continental: dal mondo di John Wick è prodotto da Lionsgate Television. Con uno sguardo esilarante ai primi giorni del più famoso hotel punto di incontro per i criminali di New York, la serie vede nel cast Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene.

Diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom. Scritta e sviluppata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Gli executive producer sono: Basil Iwanyk, Erica Lee, Albert Hughes, Kirk Ward, Greg Coolidge, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger.

