Peacock sta celebrando il successo di The Continental: dal mondo di John Wick. La serie prodotta da Lionsgate ha debuttato con il primo episodio il 22 settembre, diventando il più grande lancio originale di Peacock dell’anno. Secondo NBCUniversal, l’episodio ha raggiunto più account nel primo fine settimana rispetto a qualsiasi altra offerta originale. Dopo l’uscita dei restanti due episodi, The Continental si è collocata tra i primi cinque originali di Peacock di tutti i tempi in termini di audience, unendosi ad altri titoli come Bel-Air, The Best Man: The Final Chapters, Poker Face, e Based on a True Story. In base all’attuale top cinque, sembra che Peacock stia ottenendo successo sia con le IP esistenti che con i progetti originali.

Naturalmente, The Continental rientra nel primo caso, poiché esplora l’origine dell’iconico hotel per assassini che è al centro dell’universo di John Wick. Sebbene si tratti già di un franchise da un miliardo di dollari, Albert Hughes (che ha prodotto esecutivamente la serie e diretto il primo e il terzo episodio) ha dichiarato a Deadline di sperare che la serie possa essere accolta sia dai fan più accaniti di John Wick che da coloro che potrebbero scoprire questo mondo grazie a The Continental.

“Penso che, poiché si svolge negli anni ’70, sia abbastanza facile [trovare un equilibrio]. All’epoca c’era un sapore diverso, quindi mi sento più a mio agio. Non mi sarei sentito a mio agio se fosse stato ai giorni nostri,” ha dichiarato il regista Albert Hughes a Deadline. “Il bello del mondo di John Wick è che ci sono tutti questi elementi che si possono usare in qualsiasi periodo – grande design, interni grandiosi, costumi, personaggi idiosincratici e, naturalmente, azione…“

Ha proseguito: “È più misterioso ed enigmatico. Nella maggior parte dei film di John Wick, non si vedono mai scene di dialogo troppo lunghe. In TV è un po’ diverso, soprattutto nella forma estesa. Bisogna raccontare una storia e introdurre nuovi personaggi. È una bella sfida. E poi devi inserire l’azione. In questo modo, si riesce a soddisfare i fan, quelli vecchi e quelli nuovi, si spera.“

The Continental: dal mondo di John Wick è prodotto da Lionsgate Television. Con uno sguardo esilarante ai primi giorni del più famoso hotel punto di incontro per i criminali di New York, la serie vede nel cast Colin Woodell, Mel Gibson, Michelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene.

Diretta da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom. Scritta e sviluppata da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Gli executive producer sono: Basil Iwanyk, Erica Lee, Albert Hughes, Kirk Ward, Greg Coolidge, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger.

“The Continental: dal mondo di John Wick” è raccontato attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott (Colin Woodell), che viene trascinato nel caotico scenario della New York del 1970 per affrontare un passato che pensava di aver lasciato alle spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel, nel tentativo straziante di conquistare l’albergo in cui, alla fine, reclamerà il suo futuro trono.

Pur raccontando una delle storie formative dell’universo moderno di John Wick, Hughes ha guardato ben oltre quei film per trovare ispirazione in questo progetto. Alcune di queste influenze sono evidenti, come il genere eroico e sanguinario del cinema d’azione di Hong Kong.

The Continental: dal mondo di John Wick è ora disponibile in Italia su Prime Video.

