L’attore Cody Longo è morto a soli 34 anni. La moglie Stephanie Clark, secondo quanto riportato da TMZ, ha chiamato la polizia mentre si trovava al lavoro in uno studio di danza per chiedere di controllare le condizioni del marito, con cui ha avuto tre figli, non riuscendo a contattarlo. Gli agenti di Austin, Texas, hanno quindi trovato il corpo senza vita del giovane nella sua casa.

Le autorità non hanno rivelato la causa della morte, tuttavia le fonti di TMZ sostengono che Cody abbia lottato contro la sua dipendendenza dall’alcol per anni e fosse andato in rehab durante l’estate. Alcuni membri della famiglia temono che l’alcolismo abbia portato alla tragica fine dell’attore.

Stephanie Clark ha dichiarato in un comunicato:

Cody era tutto il nostro mondo. Io e i ragazzi siamo a pezzi e incredibilmente devastati. Era il miglior papà e genitore. Ci mancherai e ti vorremo bene per sempre.

Alex Gittelson, suo manager per oltre un decennio, ha aggiunto:

Cody era un caro amico prima ancora che fosse un cliente. Il mio cuore è spezzato per la sua meravigliosa famiglia. Si era concesso una pausa dalla recitazione per inseguire una carriera nella musica e trascorrere più tempo con la sua famiglia a Nashville, ma eravamo rimasti regolarmente in contatto ed era entusiasta all’idea di tornare a recitare questo anno. Cody era una persona così leale, amorevole e talentuosa e ci mancherà moltissimo.

Cody Longo era diventato famoso per aver interpretato Nicholas “Nikki” Alamain in Days of Our Lives e aveva poi avuto la parte di Nicky Russo nella serie Make It Or Break It. Successivamente Cody ha recitato in Hollywood Heights nei panni della rock star Eddie Duran, e ha avuto ruoli in Nashville, CSI: NY e The Catch.

Fonte: TVLine