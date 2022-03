La serie giapponeseavrà un remake britannico prodotto da, già nel team che ha portato al successo Dexter e The Blacklist, che si occuperà inoltre di supervisionare gli sceneggiatori.

Il progetto sarà una co-produzione tra Envision Entertainment e Nippon TV.

La serie si ispira al podcast investigativo Serial e ha al centro della trama dei detective che indagano da casa, un po’ come il gruppo giornalistico Bellingcast. I protagonisti navigano in internet alla ricerca di indizi e riescono a risolvere crimini grazie alle loro doti avanzate che permettono di compiere ricerche accurate. Lo show giapponese si basa a sua volta su Double Booking, progetto targato Nippon TV ambientato online.

Itaru Mizuno ha presentato la serie Connected in occasione dell’evento francese Series Mania dichiarando:

Se Bones aveva gli scheletri e CSI le scene del crimine, noi avremo Internet.

Per ora non è stato annunciato nessun nome dei possibili interpreti dello show o il periodo in cui potrebbe debuttare sugli schermi televisivi nel Regno Unito.

