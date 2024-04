Brutte notizie per i fan di CSI: Vegas: la CBS ha infatti deciso di non rinnovare la serie alla fine della terza stagione. Il network ha cancellato anche So Help Me Todd: già da qualche giorno si sapeva che entrambe le serie erano in pericolo, ed erano state inserite nella cosiddetta “bolla” dei rinnovi, nonostante ascolti apprezzabili. La motivazione è verosimilmente che le nuove serie in arrivo in autunno hanno costretto la rete a prendere delle decisioni difficili per fare spazio in un palinsesto che ha sempre più problemi di budget. Non è previsto che Paramount+ si faccia avanti per salvarle.

Seguito dell’iconica serie CSI prodotta da Bruckheimer Television, Vegas ha fatto il suo debutto con attori della serie originale come William Petersen, Jorja Fox, Marg Helgenberger, assieme a Paula Newsome, Mandeep Dhillon, Matt Lauria, Ariana Guerra, Jay Lee e Lex Medlin.

Il finale andrà in onda il 19 maggio.

Proprio Helgenberger, che ha interpretato Catherine Willows per 14 stagioni, ha rilasciato questa dichiarazione:

Ciascuna persona che ha lavorato alla serie ce l’ha messa tutta, giorno dopo giorno. È stato un vero piacere e un onore lavorare e scherzare con un gruppo così divertente e talentuoso di narratori. Grazie infinite, sono davvero grata a tutti voi per aver reso quest’esperienza una corsa tanto memorabile. E a tutti i fan: lo abbiamo fatto per voi.

Invece, ecco il messaggio di Lex Medlin, che interpreta Beau Finado: